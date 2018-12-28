На взятке задержали депутата от "Оппоблока": фото и фамилия политика

Сотрудники полиции управления стратегических расследований совместно с следователями следственного управления ГУНП в Винницкой области и сотрудниками СБУ задержали трех человек по подозрению в вымогательстве у местного предпринимателя.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Винницкой области, среди задержанных - депутат Винницкого областного Совета.

По информации местного издания Vежа, задержанным депутатом, скорее всего, является председатель фракции "Оппозиционного блока" Сергей Черноокий. Об этом журналистам сообщили сразу несколько собственных источников.

По информации начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, задержанные требовали у пострадавшего 4 тыс. долларов. Злоумышленников задержали с привлечением бойцов спецподразделения КОРД при передаче очередной суммы - 13 тыс гривен.

Документирования преступных действий группы лиц проводилось в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство). Данное преступление наказывается заключением на срок до семи лет, продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители задержали двоих чиновников "Укргаздобычи", которые за несколько месяцев получили взяток на сумму почти 17 млн гривен.