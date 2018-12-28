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Под Киевом произошло смертельное лобовое ДТП: видео

пятница, 28 декабря 2018, 13:02

В пятницу, 28 декабря, на трассе Киев — Запорожье произошло серьезное ДТП: погибло два человека.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, авария случилась около 08:00. Столкнулись "Таврия" Pick-Up и "Нива".

Автомобили столкнулись вблизи села Мирное, которое находится между Борисполем и Переясловом-Хмельницким. По предварительной информации, "Нива" ехала в сторону Киева, а вторая машина — в противоположном направлении. Отец водителя внедорожника рассказал, что "Таврия" вылетела на полосу встречного движения.

После лобового удара Pick-Up вылетел в кювет. В момент столкновения в машине были двое мужчин 1961 и 1962 года рождения. К сожалению, они погибли. В машине находились рыбацкие снасти и бур, а один из погибших был в "забродах" — резиновом полукомбинезоне для рыбалки. Водитель "Нивы" получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. На месте ДТП движение регулируют правоохранители, так как для проезда в двух направлениях свободна только одна полоса. Подробности случившегося выяснит следственно-оперативная группа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 27 декабря, в Киеве возле станции метро "Ипподром" в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них влетел в автобусную остановку.

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