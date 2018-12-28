В Киеве авто влетело в остановку: опубликованы фото и видео ДТП

В четверг, 27 декабря, в Киеве возле станции метро "Ипподром" в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них влетел в автобусную остановку.

Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщается, авария случилась примерно в 22:40.

По словам девушки-водителя Skoda, она ехала по главной дороге, по улице Маршала Конева и свернула на Василия Касияна. На перекрестке со второстепенной дороги выезжал Volkswagen. Водитель второго автомобиля не увидел знак "уступи дорогу" и въехал в лоб в Skoda. От столкновения Skodа понесло на тротуар и машина влетела в автобусную остановку. По счастливой случайности в момент аварии, на остановке никого не было.

Оба автомобиля получили существенные повреждения. Обошлось без пострадавших. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 26 декабря, в Шевченковском районе Запорожья, по улице Стефанова, произошла авария с участием маршрутки, в которой погиб школьник.