Во Львове произошел сильный потоп: видео

В четверг, 27 декабря, во Львове прорвало канализацию, в результате чего произошел серьезный потоп.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

Прорыв канализации произошел вечером, около 22:20, по улице Чукарина.

Как можно увидеть на опубликованном видео, потоки воды затопили всю проезжую часть.

"По ул. Чукарина прорвало канализацию, уже залило аж на заправку "Укрнафты", очень сильный поток воды течет…", – написал в комментарии к видео автор поста.

Напомним, как сообщал "Апостроф", летом во Львове несколько раз из-за сильных ливней затапливало улицы. Пользователи сети к этим случаям делали смешные фотожабы с гондолами и подводными лодками на улицах Львова.