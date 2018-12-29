​Как у боевиков ЛНР "лечат" простых людей: в сети поделились шокирующей историей

В сети рассказали показательную историю о "покращенной" жизни под оккупантами на Донбассе.

Об этом написал в Facebook пользователь Геннадий Беницки.

"Недавно маму разбил инсульт. Сутки она провалялась на полу в доме. Чудом, зашла соседка и нашла ее. Вызвали скорую. Приехала бригада, сразу первый вопрос: - Деньги есть? Если есть, то заберем, нет - пусть дальше валяется. У нас таких по всему городу полно. По смертности республика первое место держит. Если есть бесплатная гуманитарка, то её тратят на приезжих из Украины. В рамках программы "Воссоединение Донбасса". На местную пыль под ногтями никто не обращает внимание. А зря. Когда кончатся в эленер старики, тогда и молодежь, ухаживающую за ними, не удержать. Уедут. Про деньги врачиха говорит открытым текстом, не стесняясь и не скрываясь. А чего стесняться? С работы её не выгонят. В больницах половина вакансий пуста. Работать за хлеб и воду никто не хочет. Поэтому все всё понимают. Все в этом дерьме пять лет бултыхаемся. Врач должен быть жесток. Если есть чем лечить вылечит. А если нечем, помажет зелёнкой лоб, положит горчичник на пузо, даст таблетку аспирина да и уедет. Хули, это наша жизнь. Мы сами её выбрали", - говорится в сообщении.

Далее описывается еще более жестокая картина.

"То есть, как вы понимаете, трое суток несчастная женщина пролежала без всякой медицинской помощи. За это время ослепла. Её парализовало. Врачи лишь одним глазом заглядывали в комнату убедиться, что клиент ещё жив, место пока не освободится к обеду. Тяжело вздыхали и тихо прикрыв дверь уходили к тем, кто может оплатить их услуги. Приехала дочь. Картина тушью. Девятый вал Айвазовского. Последний день Помпеи. Не ждали.

Мать лежит в палате голая на матрасе, застеленном клеенкой. Спасибо, не на сетке. В луже мочи. Форточка открыта. Чтоб сильно не воняло,- объяснила санитарка", - рассказывает далее пользователь.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали о новогодней "победе" у боевиков ЛНР. Так называемые "власти" оккупированного Луганска пообещали, что в новогоднюю ночь лифты в многоэтажках будут работать круглосуточно.