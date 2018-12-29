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Под Херсоном на взятке поймали важного чиновника: фото

суббота, 29 декабря 2018, 11:55

Правоохранители задержали при получении взятки в размере 28 тысяч гривен заместителя городского головы Геническа, Херсонской области.

Об этом сообщается на странице в Facebook Военной прокуратуры Южного региона.

"За решение вопроса относительно приобретения у гражданки городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры чиновник требовал от нее 35 тысяч гривен. 28 декабря после получения 28 тысяч гривен взятки заместитель городского головы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Военная прокуратура планирует сообщить задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники полиции управления стратегических расследований совместно с следователями следственного управления ГУНП в Винницкой области и сотрудниками СБУ задержали трех человек по подозрению в вымогательстве у местного предпринимателя.

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