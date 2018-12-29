В детском саду Житомира воспитательница обворовывала детей

В Житомире воспитательница детского сада воровала у детей из группы ювелирные изделия, пока они спали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Подозрения у родителей на счет 23-летней воспитательницы начали возникать после очередного происшествия. Взрослы отметили, что дети часто возвращались домой без цепочек, сережек или подвесок.

Правоохранители обнаружили в ломбарде одну из пропавших сережек. Оказалось, что ее сдала воспитательница детсада, в котором находился ребенок.

"23-летняя женщина свою вину признала. По ее словам, на совершение преступлений ее толкнули долговые обязательства. Украшения она снимала, пока дети спали, и в тот же день сдавала их в ломбарды, выручая 200-300 гривен", - говорится в сообщении.

В полиции подозревают женщину в причастности к по меньшей мере пяти подобным случаям. Воспитательнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото специфических воров, которые выносят из супермаркетов только дорогой алкоголь. Также в столице поймали вора, отличившегося кражей четырех блоков жевательных резинок. Кроме жвачек он ничего больше не взял. А 11 декабря в Киеве, на улице Анны Ахматовой, дворник устроил стрельбу по одну из мужчин без определенного места жительства, который якобы украл у него бумагу.