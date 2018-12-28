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Берут только элитный алкоголь: в сети показали воров-гурманов Киева

пятница, 28 декабря 2018, 17:44

В сети показали фото специфических воров, которые выносят из супермаркетов только дорогой алкоголь.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Эти 4 человека систематически обворовывают супермаркеты Киева - выносят дорогое спиртное. По многим супермаркетам их уже ловили и передавали правоохранительным органам. Но, их почему-то снова выпускают, и они снова возвращаются и воруют дорогостоящий алкоголь", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в столице поймали вора, отличившегося кражей четырех блоков жевательных резинок. Кроме жвачек он ничего больше не взял.

11 декабря в Киеве, на улице Анны Ахматовой, дворник устроил стрельбу по одну из мужчин без определенного места жительства, который якобы украл у него бумагу. Также сообщалось, что в Киеве камеры видеонаблюдения засняли дерзкого грабителя, который украл несколько телефонов на ресепшене в одном из заведений. Ранее в столице сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался похитить металлическое ограждение могилы на кладбище. А в Одессе правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые грабили подвыпивших людей у развлекательных заведений.

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