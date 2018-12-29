В Киеве пьяный водитель протаранил два авто: фото

На трассе в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в субботу, 29 декабря, на Гостомельской трассе. На повороте на Горенку нетрезвый водитель автомобиля марки Citroën с номерами AI0085EP протаранил несколько автомобилей.

По приезду полиции у виновника аварии обнаружили два промилле. Мужчину задержали правоохранители.

"Виновника аварии охраняют сотрудники полиции. Участники аварии и свидетели давно хотели осуществить самосуд. Виновник ощущает себя достаточно свободно", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 21 декабря в Киеве произошло очередное смертельное ДТП по вине пьяного водителя. А ранее стало известно, что авто нардепа Ирины Сысоенко по дороге с похорон протаранил пьяный водитель. Также в Киеве автомобиль, которым управляла женщина с признаками алкогольного опьянения, столкнулся с машиной и влетел в церковь. В ДТП пострадали двое людей.