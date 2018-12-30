На Донбасс не вернутся: в сети показали пополнение бригады "200" у боевиков

В сети показали фотографии боевиков, которые стали новым пополнением, так называемой бригады "200".

Фото и информацию о потерях опубликовал на своей странице в Facebook офіцер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, как стало известно, 29 декабря погиб боевик Илья Кузнецов, позывной "Кузя". Якобы боевик погиб во время атаки украинских сил.

Еще один боевик – НиколайФилипов, позывной "Колыма" – самоликвидировался, разбившись насмерть в ДТП возле Горловки. Стоит отметить, что Филипов – гражданин России. Он родился в Норильске Красноярского края, а проживал в Пушкино Московской области.

Также "Штирлиц" обратил внимание на каламбур, который не понять российским наемникам.

"Гибнут по всему миру, защищая свою страну...Вот где каламбур, но им этого не понять", - написал Штефан, опубликовав фото погибшего в Сирии российского наемника Кирилла Карабатского, который ранее также воевал на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", 29 декабря, в первый день тишины, на Донбассе были ликвидированы трое боевиков.