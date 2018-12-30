РУС. | УКР.

воскресенье, 30 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 декабря

08:30
Луценко резко высказался об убийствах Гандзюк, Шеремета и Гонгадзе
08:00
Боевики жестоко поплатились за провокации в первый день тишины на Донбассе
07:29
В России во время взлета потерпел крушение вертолет: все погибли, видео
06:33
​Украинские военные отправили воздушный "подарок" на оккупированный Донбасс: видео
05:37
​Опустился на самое дно: в сети рассказали историю про боевика ДНР и показали фото
02:27
Известный комик выдал жесткую новогоднюю песню о тяжелых временах в России: видео
00:26
Снег на Новый год будет, но не везде: актуальный прогноз по Украине

29 декабря

23:48
В Бразилии сняли на видео одну из редчайших птиц планеты
23:31
​Как у боевиков ЛНР "лечат" простых людей: в сети поделились шокирующей историей
23:16
Как будет работать в Киеве транспорт в новогоднюю ночь: расписание
22:58
ДТП на трассе Киев-Чернигов: стало известно о состоянии пострадавших
22:33
В Киеве пьяный водитель протаранил два авто: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики жестоко поплатились за провокации в первый день тишины на Донбассе

воскресенье, 30 декабря 2018, 08:00

За сутки 29 декабря оккупанты на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских войск, а они, в свою очередь, ликвидировали трех боевиков, а 3 ранили.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"29 декабря российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток враг огонь не открывал. А по данным разведки, украинскими бойцами трех оккупантов было уничтожено и трое ранены. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали, как "уважают" на Донбассе "защитников республик". Также в социальных сетях рассказали показательную историю о "покращенной" жизни под оккупантами на Донбассе. А журналист и фотограф Сергей Лойко опубликовал фотографии руин Донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои.

Фотовзгляд

Все галереи
Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: