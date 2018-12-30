Боевики жестоко поплатились за провокации в первый день тишины на Донбассе

За сутки 29 декабря оккупанты на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских войск, а они, в свою очередь, ликвидировали трех боевиков, а 3 ранили.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"29 декабря российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток враг огонь не открывал. А по данным разведки, украинскими бойцами трех оккупантов было уничтожено и трое ранены. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали, как "уважают" на Донбассе "защитников республик". Также в социальных сетях рассказали показательную историю о "покращенной" жизни под оккупантами на Донбассе. А журналист и фотограф Сергей Лойко опубликовал фотографии руин Донецкого аэропорта, где в 2014-2015 годах происходили ожесточенные бои.