Нападения на активистов в Украине: как продвигаются расследования самых резонансных дел

В 2018 году в Украине произошел ряд убийств известных гражданских активистов. Соответствующие дела до сих пор рассматриваются в судах.

О самых резонансных случаях сказано в материале "Апострофа" Убийства, герои-террористы и военное положение: топ-10 политических скандалов уходящего года.

В первые дни текущего года общество всколыхнуло известие о смерти правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было найдено под Киевом. По предварительным данным, в убийстве Ноздровской подозревают Юрия Россошанского, отца Дмитрия Россошанского, который на смерть сбил сестру Ирины.

Ноздровская пыталась добиться приговора для виновника ДТП, за что получала угрозы со стороны Россошанского.

На данный момент никто не наказан в убийстве Ноздровской, дело до сих пор рассматривается в суде. Задержан только Юрий Россошанский.

Летом была убита активистка и чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк. Ее называли главным борцом с коррупционными схемами в регионе, что доставляло много проблем местной власти. 31 июля ее облили серной кислотой, из-за чего Гандзюк получила более 30%ожогов тела. В ноябре она скончалась, поэтому дело о нападении переквалифицировали в умышленное убийство.

Возможным посредником между организаторами и исполнителями убийства назвали помощника нардепа "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука Игоря Павловского. Дело до сих пор не закрыто, расследование продолжается. Верховная Рада даже создала временную следственную комиссию для поиска информации о потенциальных заказчиках убийства Гандзюк.

31 июля был застрелен еще один активист - экс-боец АТО с позывным "Сармат" Виталий Олешко. Его убили во дворе его дома-отеля в Бердянске. В августе подозреваемые в убийстве Олешко были арестованы, а в декабре был задержан один из заказчиков. Не исключено, что "Сармат" был убит из-за конфликтов с местными политическими авторитетами или на почве бизнес-интересов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны неприятные подробности расследований нападений на активистов.