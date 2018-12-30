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Россия готовит жуткую провокацию на Донбассе: разведка узнала детали

воскресенье, 30 декабря 2018, 10:00

На территории оккупированного Россией Донбасса спецслужбы РФ готовят химическую атаку против местного населения.

Об этом сообщает ресурс Inforesist, ссылаясь на слова представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадимп Скибицкого.

Он рассказал, что о провокации свидетельствует целый ряд признаков такой подготовки. Оккупанты хотят подвергнуть атаке как можно больше людей и привести ко многим жертвам.Тем более, что в ОРДЛО имеется немалое количество потенциально опасных предприятий, на которых хранятся арсеналы ядовитых веществ, среди которых хлор и аммиак.

"Среди них - химический гигант "Стирол" (Горловка). Неспособность оккупационных властей обеспечить их надежное хранение может привести к техногенным катастрофам", - сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что акт терроризма Россия представит в дальнейшем как атаку украинских силовиков против "мирных жителей Донбасса". Известно, что в середине текущего месяца на Донбасс из РФ прибыла группа специалистов по химическим боевым и ядовитым веществам.

"Усилена готовность оккупационно-колаборационистских войск к действиям в условиях химического загрязнения. Из страны-агрессора завезены новейшие средства индивидуальной защиты личного состава подразделений 1 и 2 АК, которые собираются испытать после теракта", - говорится в сообщении.

Напомним, российские СМИ уже полтора месяца готовят общественное мнение к тому, что данную акцию проведет Украина.

"По аналогичной схеме Россия провела информационную операцию накануне имитации химической атаки в Сирии 24 ноября с. г. в районе города Алеппо для оправдания дальнейшего нанесения авиационных ударов по сирийским оппозиционным силам", - подытожил Скибицкий.

Как сообщал "Апостроф", Москва может устроить провокацию с химической атакой на Донбассе, чтобы увести боевиков и "сохранить лицо" президента РФ Владимира Путина.

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