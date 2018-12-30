РУС. | УКР.

воскресенье, 30 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 декабря

06:33
​Украинские военные отправили воздушный "подарок" на оккупированный Донбасс: видео
05:37
​Опустился на самое дно: в сети рассказали историю про боевика ДНР и показали фото
02:27
Известный комик выдал жесткую новогоднюю песню о тяжелых временах в России: видео
00:26
Снег на Новый год будет, но не везде: актуальный прогноз по Украине

29 декабря

23:48
В Бразилии сняли на видео одну из редчайших птиц планеты
23:31
​Как у боевиков ЛНР "лечат" простых людей: в сети поделились шокирующей историей
23:16
Как будет работать в Киеве транспорт в новогоднюю ночь: расписание
22:58
ДТП на трассе Киев-Чернигов: стало известно о состоянии пострадавших
22:33
В Киеве пьяный водитель протаранил два авто: фото
22:03
В одном из районов Киева объявили карантин из-за бешенства котенка
21:56
Рождественская гонка: полное видео и результаты
21:48
"Ливерпуль" уничтожил "Арсенал" в зрелищном матче чемпионата Англии: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Украинские военные отправили воздушный "подарок" на оккупированный Донбасс: видео

воскресенье, 30 декабря 2018, 06:33

Украинские бойцы 10 горно-штурмовой бригады приготовили особый сюрприз для жителей оккупированного Луганска в виде сине-желтых воздушных шариков.

Об этом говорится в видеоролике, обнародованном на странице бригады в Facebook.

"Ветер дует в сторону Луганска и самое время поздравить тех, кто живет на оккупированной территории и с надеждой ждет возвращения Украины. Верьте, так будет", - заявляют на видеоролике бойцы ВСУ.

Гимн, который звучит в ролике, исполнила группа "Иллария".

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие необычно и с юмором поздравили украинцев с днем святого Николая.

Ранее ВСУ передали с передовой поздравления с Днем независимости. Судя по видео, поздравление получилось коллективным. Несколько военнослужащих, в том числе и женщины, один за другим желали мира, добра, здоровья.

Фотовзгляд

Все галереи
Новогодний Киев с высоты: опубликованы эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: