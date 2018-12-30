​Украинские военные отправили воздушный "подарок" на оккупированный Донбасс: видео

Украинские бойцы 10 горно-штурмовой бригады приготовили особый сюрприз для жителей оккупированного Луганска в виде сине-желтых воздушных шариков.

Об этом говорится в видеоролике, обнародованном на странице бригады в Facebook.

"Ветер дует в сторону Луганска и самое время поздравить тех, кто живет на оккупированной территории и с надеждой ждет возвращения Украины. Верьте, так будет", - заявляют на видеоролике бойцы ВСУ.

Гимн, который звучит в ролике, исполнила группа "Иллария".

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие необычно и с юмором поздравили украинцев с днем святого Николая.

Ранее ВСУ передали с передовой поздравления с Днем независимости. Судя по видео, поздравление получилось коллективным. Несколько военнослужащих, в том числе и женщины, один за другим желали мира, добра, здоровья.