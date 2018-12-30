В Ивано-Франковске застрелили криминального авторитета: фото и видео

В центре Ивано-Франковска днем в воскресенье, 30 декабря, застрелили мужчину.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Отмечается, что тело убитого было найдено на улице Хотинской.

"У мужчины огнестрельное ранение в область шеи, преступники скрылись на автомобиле темного цвета. По предварительной информации, убитый - житель Франковска 1958 года", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство). В области введен оперативный план Сирена для розыска и задержания злоумышленников.





В то же время местное издание "Галка" со ссылкой на свои источники сообщает, что убитый являлся криминальным авторитетом.

Как утверждают корреспонденты издания, его опознала жена. На месте нападения нашли три гильзы.

По предварительной информации, злоумышленник или несколько злоумышленников скрылись с места аварии на черной машине без номерных знаков. Позже полиция нашла сожженный автомобиль, который может быть причастен к преступлению.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковске избили председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА.