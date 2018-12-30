Во Львове водитель "евробляхи" устроил смертельное ДТП и сбежал: фото

Во Львове автомобиль на еврономерах врезался в остановку, в результате чего погибла 25-летняя девушка.

Об этом в Facebook сообщает полиция Львовской области.

Отмечается, что авария произошла 30 декабря около 6:50 на улице Ивана Франко, 68. По словам свидетелей, в момент аварии девушка сидела на остановке.

"Неизвестный водитель автомобиля BMW на иностранной регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района, которая от полученных травм скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работали следователи. Полицейские просят оказать содействие в поисках водителя.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове скорая переехала мать с ребенком на тротуаре.