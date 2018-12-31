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На Донбассе перед Новым годом двое бойцов ВСУ было ранено

понедельник, 31 декабря 2018, 19:15

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе в последний день 2018 года трижды нарушили праздничное перемирие, дважды обстреляв ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-центра штаба ООС.

Так, 122-мм минометы применялись в районе Новотошковского, а калибр 82-мм - неподалеку от Крымского Луганской области.

Двое украинских бойцов 31 декабря были ранены. ВСУ на провокации боевиков отвечали дежурными огневыми средствами, рассказали в штабе.

По информации разведки, 31 декабря были уничтожены двое боевиков, трое получили ранения.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фотографии боевиков, которые стали новым пополнением так называемой бригады "200".

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