В Виннице произошло жуткое массовое убийство: погибли дети

В Виннице совершено убийство четырех человек, двое из которых - дети.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Винницкой полиции.

"31 декабря около 15 часов в полицию от диспетчера скорой помощи поступило сообщение, что в квартире в г. Виннице обнаружено без признаков жизни две женщины и мальчика. 3-летнюю девочку с телесными повреждениями в области головы госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении полиции.

Однако, согласно информации полиции, врачам не удалось спасти ребенка. Во время оказания медицинской помощи она умерла в больнице.

"Скорую медицинскую помощь вызвал житель Винницы, который сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына", - сообщает полиция.

По предварительной информации, пострадавшие погибли от нанесенных травм головы.

На момент приезда полицейских в квартире находился мужчина, который вызвал скорую.

Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Следствие отрабатывает различные версии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство нескольких человек).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в российском Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку России по плаванию среди юниоров Сафию Аскарову.