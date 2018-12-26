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Убийство юной спортсменки в России: стали известны жуткие подробности

среда, 26 декабря 2018, 17:20

В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку России по плаванию среди юниоров Сафию Аскарову.

Тело девушки нашли на пустыре возле здания местной прокуратуры. На теле несчастной было обнаружено около 30 колото-резаных ранений на шее и туловище.

Убийца был оперативно задержан. Им оказался ее бывший парень - 16-летний житель Тольятти. По словам убийцы, причиной преступления стал отказ Аскаровой возобновить с ним отношения. Он встретился с Аскаровой на пустыре и после отказа ударил ее ножом. Также он рассказал, что нанеся первые несколько ударов, перестал осознавать, что делает.

Преступнику избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей сроком на два месяца. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Убийце грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России расстреляли семью с детьми.

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