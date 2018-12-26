Убийство юной спортсменки в России: стали известны жуткие подробности

В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку России по плаванию среди юниоров Сафию Аскарову.

Тело девушки нашли на пустыре возле здания местной прокуратуры. На теле несчастной было обнаружено около 30 колото-резаных ранений на шее и туловище.

Убийца был оперативно задержан. Им оказался ее бывший парень - 16-летний житель Тольятти. По словам убийцы, причиной преступления стал отказ Аскаровой возобновить с ним отношения. Он встретился с Аскаровой на пустыре и после отказа ударил ее ножом. Также он рассказал, что нанеся первые несколько ударов, перестал осознавать, что делает.

Преступнику избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей сроком на два месяца. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Убийце грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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