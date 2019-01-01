Появилось видео момента жуткого ДТП под Николаевом

В сети появилось видео момента ДТП на трассе Днепр-Николаев, в котором погибли 8 человек.

Запись с камеры видеонаблюдения, расположенной в придорожном магазине опубликовала пресс-служба полиции Николаевской области.

На видео видно, как водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны пгт Казанка в направлении г. Новый Буг, выехал на полосу встречного движения, совершая обгон микроавтобуса, и допустил столкновение с автомобилем Opel, в котором ехала семья с детьми.

Как сообщал "Апостроф", 29 декабря в России столкнулись пассажирский автобус, два бензовоза и легковое авто, погибли шесть человек.