РУС. | УКР.

суббота, 29 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 декабря

18:30
"Русский мир" разбросан: в сети показали фото свалку на улице Керчи в Крыму
18:06
В Ивано-Франковске побили председателя Всеукраинского братства ОУН-УПА
17:40
Известного украинского певца после нападения положили в больницу: фото и подробности
17:19
Кандидаты от "Основы" побеждают на местных выборах
17:14
В России много людей погибло в ДТП с автобусом и бензовозами: фото
16:54
РПЦ нанесла "удар" по Вселенскому патриархату в ответ на томос для Украины
16:27
Суд отпустил на свободу подозреваемых в громком убийстве в Николаеве: скандальные подробности
16:15
Рейтинг Тимошенко продолжает расти: результаты соцопросов
16:06
В Киеве нашли мертвыми пропавшую девушку и ее возлюбленного: фото
15:57
Страшное ДТП под Киевом: фото и новые данные о жертвах
15:36
Путин нашел "ключ" к Украине: военный эксперт указал на коварный план Кремля
15:27
Авто превратилось в кучу металла: первые видео смертельного ДТП на трассе Киев-Чернигов
Все новости

В России много людей погибло в ДТП с автобусом и бензовозами: фото

суббота, 29 декабря 2018, 17:14

В России столкнулись пассажирский автобус, два бензовоза и легковое авто, погибли шесть человек.

Об этом сообщают росСМИ.

Трагедия произошла в субботу, 29 декабря, в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

"Установлено, что автобус, попавший в ДТП - вахтовый. Также в ДТП задействовано два бензовоза", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли шесть человек, а 18 людей получили различные травмы.

"18 пострадавших, шесть погибших. На месте работают девять бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в Сургут, Нефтеюганск и Пойковский", - говорится в сообщении.

Также известно, что 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, шестеро получили незначительные травмы. В пресс-службе окружного управления МВД уточнили, что четверо из шести погибших находились в вахтовом автобусе, двое - в грузовике МАЗ.

Движение на на 820 км трассы Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск перекрыто из-за ДТП. На месте работают медики, полиция и спасатели.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в России столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли оба водителя и трое пассажиров одного из них, включая двух маленьких детей. А в Казани (Россия) пассажирский автобус врезался в фуру: из 9 пострадавших двое госпитализированы с серьезными травмами. Также в Чувашии (Россия) микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: