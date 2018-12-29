В России много людей погибло в ДТП с автобусом и бензовозами: фото

В России столкнулись пассажирский автобус, два бензовоза и легковое авто, погибли шесть человек.

Об этом сообщают росСМИ.

Трагедия произошла в субботу, 29 декабря, в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

"Установлено, что автобус, попавший в ДТП - вахтовый. Также в ДТП задействовано два бензовоза", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли шесть человек, а 18 людей получили различные травмы.

"18 пострадавших, шесть погибших. На месте работают девять бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в Сургут, Нефтеюганск и Пойковский", - говорится в сообщении.

Также известно, что 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, шестеро получили незначительные травмы. В пресс-службе окружного управления МВД уточнили, что четверо из шести погибших находились в вахтовом автобусе, двое - в грузовике МАЗ.

Движение на на 820 км трассы Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск перекрыто из-за ДТП. На месте работают медики, полиция и спасатели.

Как сообщал "Апостроф", 15 декабря в России столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибли оба водителя и трое пассажиров одного из них, включая двух маленьких детей. А в Казани (Россия) пассажирский автобус врезался в фуру: из 9 пострадавших двое госпитализированы с серьезными травмами. Также в Чувашии (Россия) микроавтобус столкнулся с грузовиком.