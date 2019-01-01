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Сутки на Донбассе: боевики понесли потери

вторник, 01 января 2019, 18:42

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск в зоне ООС на Донбассе во вторник, 1 января, погиб один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.

В то же время, по данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и трое получили ранения.

Отмечается, что с полуночи российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. При этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

"На Луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское", - сообщили в пресс-центре ООС.

Там отметили, что в ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

Как сообщал "Апостроф", перед Новым годом на Донбассе были ранены двое бойцов ВСУ.

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