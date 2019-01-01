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В ДТП под Винницей погиб младенец: опубликованы фото

вторник, 01 января 2019, 21:15

В Винницкой области произошла авария, в результате которой погибло трое людей, в том числе четырехмесячный младенец.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел 1 января около 16.00 близ села Высокое.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Mondeo на иностранной регистрации выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "ВАЗом 21099". В результате аварии погибли 59-летний водитель "ВАЗа" и его пассажиры: женщина с четырехмесячной ребенком. Кроме погибших, в "ВАЗе" находились еще два человека. Они госпитализированы", – рассказали в пресс-службе.

По информации полиции, в иномарке находилось шесть человек. Двоих из них госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте.

Событие внесено в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено до 10 лет заключения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео момента жуткого ДТП под Николаевом.

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