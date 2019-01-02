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Появились подробности зверского убийства в Виннице: новые фото с места ЧП

среда, 02 января 2019, 08:59
Фото: пресс-служба полиции Винницкой области

30-летний подозреваемый в убийстве четырех человек в Виннице 31 декабря, мог совершить его из-за затяжного конфликта с супругой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"Мужчина мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта. Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры", - говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. За убийство четырех человек ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео с мужчиной, который был задержан по подозрению в убийстве девяти человек в поселке Редкино в Тверской области (Россия).

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