Появились подробности зверского убийства в Виннице: новые фото с места ЧП

30-летний подозреваемый в убийстве четырех человек в Виннице 31 декабря, мог совершить его из-за затяжного конфликта с супругой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"Мужчина мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта. Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры", - говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. За убийство четырех человек ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео с мужчиной, который был задержан по подозрению в убийстве девяти человек в поселке Редкино в Тверской области (Россия).