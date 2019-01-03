​Новогоднее перемирие на Донбассе: четверо боевиков самоустранились

2 января из-за неосторожного обращения с оружием один боевик погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Кроме вышеупомянутой оружия, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксировано работу вражеского снайпера", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Однако, по данным разведки, 2 января из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения.

Как сообщал "Апостроф", 1 января два оккупанта были уничтожены, еще три получили ранения.