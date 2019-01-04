Боевики нарушили режим тишины на Донбассе и понесли потери

Боевики в течение 3 января трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск на Донбассе.

Об этом утром 4 января сообщила пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что случаев применения боевиками вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении", - заявили в штабе.

За прошедшие сутки один боец ВСУ был ранен. Украинские военные открывали ответный огонь, в результате были ранены два боевика.

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР показали видео с взятым в плен бойцом ВСУ Андреем Качинским, 1983 года рождения родом из села Берестовка Ровенской области. В бригаде официально подтвердили пропажу бойца, которого искали несколько дней и подтвердили номера автомата военного, который показали боевики.