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Боевики нарушили режим тишины на Донбассе и понесли потери

пятница, 04 января 2019, 07:16

Боевики в течение 3 января трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск на Донбассе.

Об этом утром 4 января сообщила пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что случаев применения боевиками вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении", - заявили в штабе.

За прошедшие сутки один боец ВСУ был ранен. Украинские военные открывали ответный огонь, в результате были ранены два боевика.

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР показали видео с взятым в плен бойцом ВСУ Андреем Качинским, 1983 года рождения родом из села Берестовка Ровенской области. В бригаде официально подтвердили пропажу бойца, которого искали несколько дней и подтвердили номера автомата военного, который показали боевики.

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