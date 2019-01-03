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Боевики показали видео с попавшим в плен на Донбассе бойцом ВСУ

четверг, 03 января 2019, 22:47

Боевики так называемой "ДНР" показали видео с украинским военным, которого захватили в плен.

Видео опубликовано на странице MIL.IN.UA в Facebook.

"Боевики "ДНР" опубликовали видео с пленным украинским бойцом 128-й горно-пехотной бригады, который в ночь с 28-го на 29-е декабря отправился на охоту, заблудился, обледенел и вышел на позиции "ДНР", - говорится в сообщении.

Пленным бойцом ВСУ оказался Качинский Андрей Иванович, 09.12.1983 рождения. Он родом из Ровенской области, села Берестовка.

При этом, в бригаде официально подтвердили пропажу бойца, которого искали несколько дней и подтвердили номера автомата своего бойца, который показали боевики так называемой "ДНР".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины.

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