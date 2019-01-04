Опубликован странный документ ФСБ о потерянных в России "диверсантах" из Украины

Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опубликовал документ спецслужб РФ, на котором составлен список якобы “диверсантов” на территории страны.

Соответствующее фото он обнародовал в Facebook.

"В одном из документов российских спецслужб, ставших нам известными в последнее время, утверждается о том, что „на территорию Российской Федерации с целью совершения ДТА (диверсионно-террористических акций) осуществлено проникновение диверсионной группы", - написал он.

Чубаров пояснил, что опубликовал документ, поскольку "уж очень колоритным" показался состав "ДГ".

"Тут тебе и директор средней общеобразовательной школы в Херсонской области, и докторант одного из турецких вузов, а также просто другие не менее хорошие и честные люди", - отметил он.

Глава Меджлиса не исключил, что данные из "ориентировки", уже внесены российскими оккупантами в сфальсифицированные ими протоколы допросов граждан Украины, незаконно лишенных свободы, либо готовятся к внесению в ближайшее время.

Чубаров также отметил, что сейчас почти со всеми в списке он лично вышел на связь и уточнил, что все они находятся на территории материковой Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что оккупанты отгородили Крым от материковой Украины.