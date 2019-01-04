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Под Запорожьем перевернулся автобус с пассажирами: опубликованы фото

пятница, 04 января 2019, 20:26

В пятницу, 4 января, в Запорожской области микроавтобус съехал с дороги и перевернулся: водитель госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Как отмечается, инцидент произошел вблизи села Привольное Мелитопольского района. Микроавтобус Volkswagen LT, по некоторым данным, маршрутка, двигаясь в направлении из Кирилловки в Запорожье, съехал в кювет и перевернулся на бок.

В результате происшествия пострадал 62-летний водитель. Каретой скорой помощи он был госпитализирован в больницу.

На момент ДТП в автобусе находились 5 пассажиров. От госпитализации они отказались. От ГУ ГСЧС области привлекались 1 единица техники и 6 человек личного состава.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 декабря на дороге Киев-Чоп произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса.

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