РУС. | УКР.

суббота, 29 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 декабря

12:22
В Египте взорвали автобус с туристами: опубликованы фото
12:16
Ани Лорак в сверкающем платье за 1400 долларов засветилась на российском шоу
11:55
Под Херсоном на взятке поймали важного чиновника: фото
11:49
​В Кропивницком погибла семья с детьми: фото и детали трагедии
11:22
Стало известно о кремлевском следе в сливе личных данных сотрудников BBC
11:21
​Маршрутка вылетела с дороги: фото и первые подробности серьезного ДТП на трассе Киев-Чоп
11:01
Авторитетный журнал о боксе назвал украинцев лучшими в мире: опубликовано фото
10:59
Порошенко и Тимошенко выйдут во второй тур на выборах: данные свежего соцопроса
10:51
В России прогремел мощный взрыв на газопроводе: видео
10:21
Украинцев предупредили о сильном морозе в последнее воскресенье 2018 года
10:08
​На поминках "вора в законе" харьковские копы задержали 20 криминальных авторитетов: фото
10:04
Где смотреть онлайн Рождественскую гонку: расписание трансляций биатлона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Маршрутка вылетела с дороги: фото и первые подробности серьезного ДТП на трассе Киев-Чоп

суббота, 29 декабря 2018, 11:21

29 декабря на дороге Киев-Чоп произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Очередное серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса произошло сегодня вблизи села Запросов, что на трассе "Киев - Чоп". Детали устанавливаются...", - говорится в сообщении.

На фото видно, что маршрутка слетела с дороги в кювет.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото смертельного ДТП на трассе Киев-Запорожье. На момент столкновения в "Таврии" были двое мужчин 1961 и 1962 года, которые погибли на месте.

Также сообщалось, что в четверга, 27 декабря, в Киеве возле станции метро "Ипподром" в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них влетел в автобусную остановку.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: