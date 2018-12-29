​Маршрутка вылетела с дороги: фото и первые подробности серьезного ДТП на трассе Киев-Чоп

29 декабря на дороге Киев-Чоп произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Очередное серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса произошло сегодня вблизи села Запросов, что на трассе "Киев - Чоп". Детали устанавливаются...", - говорится в сообщении.

На фото видно, что маршрутка слетела с дороги в кювет.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото смертельного ДТП на трассе Киев-Запорожье. На момент столкновения в "Таврии" были двое мужчин 1961 и 1962 года, которые погибли на месте.

Также сообщалось, что в четверга, 27 декабря, в Киеве возле станции метро "Ипподром" в результате лобового столкновения двух автомобилей один из них влетел в автобусную остановку.