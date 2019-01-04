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В Днепре полиция обнаружила жуткую находку: опубликовано фото

пятница, 04 января 2019, 18:25

В пятницу, 4 января, в Днепре на проспекте Героев в мусорном баке возле жилого дома обнаружили чемодан с телом девушки.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Умершая девушка была обнаружена днем, около 15:00. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.

В результате предварительного осмотра установлено, что возраст умершей от 20 до 30 лет, сейчас ее личность устанавливается. Также на теле отсутствуют видимые следы насильственной смерти.

В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 уголовного производства полиция принимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления.

Для установления причины смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.

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