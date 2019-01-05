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Гибель младенца в Сумах: суд отправил подозреваемых домой

суббота, 05 января 2019, 18:40

Суд отправил под домашний арест двоих подозреваемых в гибели младенца в лифте многоэтажного дома в Сумах.

Об этом сообщает "UA:Сумы".

Как уточняется, директор предприятия "ГорСумылифт" был отпущен под домашний арест до 26 февраля, а электромонтер предприятия, в свою очередь, был взят под ночной домашний арест до 1 марта.

Также отмечается, что в обоих случаях прокуроры просили суд поместить подозреваемых под стражу.

Им инкриминируется нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель ребенка.

Директор "ГорСумылифт" подозревается также в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 января в многоэтажке на улице Супруна в Сумах с девятого этажа оборвался лифт, в результате чего погиб двухмесячный мальчик.

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