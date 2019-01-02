Лифт летел 9 этажей: в Сумах произошло смертельное ЧП, фото

В многоэтажке на улице Супруна в Сумах с девятого этажа оборвался лифт, в результате чего погиб двухмесячный мальчик.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумщины, вместе с ребенком в лифте находился дедушка.

Возвращаясь с прогулки домой, он завез детскую коляску в лифт. Поднявшись на 9 этаж, вышел первым, чтобы ее вывезти, но неожиданно лифт оборвался.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Как сообщал "Апостроф", в Винницкой области произошла авария, в результате которой погибли трое людей, в том числе четырехмесячный младенец.

Ранее сообщалось, что 25 декабря, в Тернополе в реанимацию попала 9-летняя девочка в критическом состоянии и с серьезными телесными повреждениями после игр с родным отцом.