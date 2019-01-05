На Донбассе возле пунктов пропуска умерло двое людей: обвиняют боевиков

В субботу, 5 января, на Донбассе в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" умерло два человека.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"В 9.45 в сервисной зоне на КПВВ "Станица Луганская" при оформлении документов на переход в подконтрольные власти Украины районы 65-летнему мужчине, который недавно подошел к КПВВ, стало плохо со здоровьем и он потерял сознание", - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что украинскими пограничниками немедленно были вызваны медицинский представитель Красного Креста и карета скорой помощи.

"К сожалению, с прибытием врачей, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Предварительный диагноз: остановка сердца", - говорится в тексте.

Кроме того, в 11.00 на КПВВ "Майорск", по прибытии со стороны временно неподконтрольной власти Украины территории, 79-летняя женщина пожаловалась украинским пограничникам на ухудшение состояния здоровья.

"Оперативно прибыв, сотрудники одной из профильных общественных организаций по оказанию медицинской помощи провели срочные реанимационные мероприятия, но, к сожалению, не смогли спасти жизнь этого человека", - отметили в СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в который раз подвергает опасности мирное население, среди которого, в основном пожилые люди", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 декабря боевики сорвали разминирование в районе КПВВ "Марьинка".