Относятся, как к мусору: новые детали о фанатке "русского мира", которую депортируют из РФ в Украину

Пророссийская пропагандистка из Одессы Елена Бойко, которую власти РФ решили депортировать в Украину, надолго поместили в миграционный центр.

Об этом сообщил в соцсети "Вконтакте" ее знакомый.

"Пропагандистка Елена Бойко, которая четыре года проклинала Украину на российском ТВ, теперь сидит в миграционном центре. И может там просидеть до весны. Москва не оценила заслуг. Даже к "своим" украинцам, которых они якобы любят и спасают, россияне относятся, как к мусору", - прокомментировал ситуацию в своем Twitter украинский журналист Денис Казанский.

Напомним, Бойко схватили сотрудники ФСБ 10 декабря. В Украине ей грозит уголовное наказание по нескольким статьям, в том числе - госизмена и посягательство на территориальную целостность. В России за Бойко вступались омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, а также один из главных пропагандистов РФ Дмитрий Киселев. Последний пообещал дать украинке работу.

Как сообщал "Апостроф", Елена Бойко вела в Москве довольно аморальный образ жизни. В квартиру, где она жила, многократно вызывали наряд полиции за ночные пьянки и дебоши.