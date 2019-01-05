Резонансное ДТП с Зайцевой: в полиции сделали важное заявление по ситуации с экспертизой

Главное управление Нацполиции в Харьковской области назначило служебную проверку в отношении следственной группы по делу о смертельном ДТП на улице Сумской.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Mediaport.

"По поводу того, что следственной группой, проводившей досудебное расследование по данному уголовному производству, якобы не была предоставлена медицинская документация в полном объёме, проводится служебное расследование контрольно-методическим отделом Следственного управления, результаты которого будут сообщены дополнительно", - сообщили в облуправлении полиции.

Как известно, на этапе досудебного расследования в январе 2018 года эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы завершили экспертизу в отношении водителя Lexus Алёны Зайцевой.

Тогда эксперты не смогли ответить на первый вопрос постановления следователя Игоря Волкова: находилась ли подозреваемая Зайцева в момент ДТП в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ. Причиной указали отсутствие необходимых документов.

"В распоряжение судебно-медицинского эксперта не были предоставлены какие-либо данные относительно проведения токсикологического исследования крови или мочи с целью выявления наличия алкоголя или наркотических веществ, а поэтому ответить на вопрос №1 данного постановления невозможно", - сказано в экспертизе, которая длилась с 20 декабря 2017-го по 10 января 2018-го.

К моменту начала судебно-медицинской экспертизы 24 ноября 2017 года уже был готов вывод другой экспертизы ХОБСМЭ в отношении Зайцевой - судебно-токсикологической. В ней говорится, что в моче Зайцевой выявлены фенобарбитал, кодеин и метаболиты анальгина.

Как сообщал "Апостроф", позже в полиции подтвердили, что у Зайцевой было отобрано достаточно образцов для сравнительного исследования.