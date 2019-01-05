РУС. | УКР.

суббота, 5 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 января

10:35
Кэтрин Зета-Джонс засветилась на отдыхе в тунике от украинского дизайнера
10:28
Канун Рождества: что можно и нельзя делать в этот день
10:15
Партия Мураева подала в суд за закрытие избирательных участков в России
10:10
Резонансное ДТП с Зайцевой: в полиции сделали важное заявление по ситуации с экспертизой
10:09
Легенда мирового футбола срочно госпитализирован, его ждет операция
09:58
Умер звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"
09:53
Морозы будут нарастать: украинцев предупредили о погоде перед Рождеством
09:35
Что приготовить на Рождество: оригинальные рецепты к празднику
09:34
Подозреваемый в убийстве сотрудника госохраны в Киеве назвал причину конфликта
09:30
Фуру выкинуло на встречную: фото и видео жуткого смертельного ДТП с ребенком под Тернополем
09:10
В Стамбуле проходит церемония подписания томоса для Украины: онлайн-трансляция
09:10
Украинка сенсационно вышла в финал престижного теннисного турнира
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Резонансное ДТП с Зайцевой: в полиции сделали важное заявление по ситуации с экспертизой

суббота, 05 января 2019, 10:10

Главное управление Нацполиции в Харьковской области назначило служебную проверку в отношении следственной группы по делу о смертельном ДТП на улице Сумской.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Mediaport.

"По поводу того, что следственной группой, проводившей досудебное расследование по данному уголовному производству, якобы не была предоставлена медицинская документация в полном объёме, проводится служебное расследование контрольно-методическим отделом Следственного управления, результаты которого будут сообщены дополнительно", - сообщили в облуправлении полиции.

Как известно, на этапе досудебного расследования в январе 2018 года эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы завершили экспертизу в отношении водителя Lexus Алёны Зайцевой.

Тогда эксперты не смогли ответить на первый вопрос постановления следователя Игоря Волкова: находилась ли подозреваемая Зайцева в момент ДТП в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ. Причиной указали отсутствие необходимых документов.

"В распоряжение судебно-медицинского эксперта не были предоставлены какие-либо данные относительно проведения токсикологического исследования крови или мочи с целью выявления наличия алкоголя или наркотических веществ, а поэтому ответить на вопрос №1 данного постановления невозможно", - сказано в экспертизе, которая длилась с 20 декабря 2017-го по 10 января 2018-го.

К моменту начала судебно-медицинской экспертизы 24 ноября 2017 года уже был готов вывод другой экспертизы ХОБСМЭ в отношении Зайцевой - судебно-токсикологической. В ней говорится, что в моче Зайцевой выявлены фенобарбитал, кодеин и метаболиты анальгина.

Как сообщал "Апостроф", позже в полиции подтвердили, что у Зайцевой было отобрано достаточно образцов для сравнительного исследования.

Фотовзгляд

Все галереи
Факельное шествие в Киеве в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: