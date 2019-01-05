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В Черкассах поймали бедного вора, прятавшего во рту кольцо с бриллиантом: видео

суббота, 05 января 2019, 23:47

В Черкассах задержали вора, который пытался вынести во рту кольцо с бриллиантами из ювелирного магазина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в субботу, 5 января, в одном из ювелирных магазинов Черкасс. Грабитель зашел в магазин и выбирал кольцо с бриллиантом. Когда консультант достал из витрины драгоценность и передал ее в руки мужчине, он начал бежать.

"Грабитель проглотил кольцо, когда охрана ювелирного магазина задерживала его с поличным", - говорится в сообщении.

Украденное кольцо с бриллиантом стоило 30 500 гривен. Когда на место прибыл экипаж патрульных полицейских задержан "выплюнул" кольцо и признал, что совершил кражу, потому что у него не было денег.

Личность вора установили - это местный житель, 1988 года рождения. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а задержанного доставили в городской отдел полиции для выяснения всех деталей по факту.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве мужчина под видом работника коммунальной службы зашел в квартиру пенсионерки и обокрал ее.

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