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В Киеве мужчина под видом слесаря обокрал пенсионерку: подробности происшествия

суббота, 29 декабря 2018, 20:00

В Киеве мужчина под видом работника коммунальной службы зашел в квартиру пенсионерки и обокрал ее.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Инцидент произошел в субботу, 29 декабря, около 15:00 в Печерском районе столицы. Мужчина в специальной рабочей одежде пришел в квартиру к пенсионерке по адресу переулок Липский, 3. Злоумышленник показал фальшивую "корочку" и заявил, что перед Новым годом для пенсионеров устроили акцию по бесплатной замене счетчиков на горячую воду.

Пенсионерка поверила "слесарю" и впустила его в ванную комнату. Он начал делать вид, что работает, потому пожилая женщина ушла в комнату. Однако спустя некоторое время услышала, как хлопнула дверь. Она вышла посмотреть что произошло и заметила, что "слесаря" нет. Также вместе с ним пропали ювелирные украшения - золотые кольца и цепочки, лежавшие в мебели в прихожей.

Пенсионерка обратилась в полицию, но пока правоохранители прибыли на вызов, вор успел скрыться. Полицейские открыли дело по статье 185 УК Украины "Кража".

Потерпевшая описала грабителя - маленького роста около 156 сантиметров, в очках, с маленькими усами, одет в черную робу. По данным оперативников, это не первый инцидент лже-слесаря. Ранее он уже проворачивал такую же схему с другими пенсионерами. Всем, кто его увидит у своей квартиры, в полиции настоятельно рекомендуют звонить 102 и не пускать в дом ни под каким предлогом.

Как сообщал "Апостроф", в Житомире воспитательница детского сада воровала у детей из группы ювелирные изделия, пока они спали. А в сети показали фото специфических воров, которые выносят из супермаркетов только дорогой алкоголь. Также в столице поймали вора, отличившегося кражей четырех блоков жевательных резинок.

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