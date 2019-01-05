Война на Донбассе: украинские военные "порадовали" боевиков

По данным украинской разведки, 4 января на Донбассе ликвидированы двое боевиков и один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что в течение суток российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями, не зафиксировано.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений", - заявили в штабе.

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР показали видео с взятым в плен бойцом ВСУ Андреем Качиньским, 1983 года родом из села Берестовка Ровенской области.