​Мать была против, отец с гордостью благословил: трогательная история 20-летнего бойца ВСУ

В сети рассказали о 20-летнем бойце ВСУ Евгении Дуднику, который воюет на Донбассе.

Соответствующую историю из жизни молодого украинского военного опубликовала пресс-служба ООС.

"Героями не рождаются - ими становятся. Однако есть такие люди, которые впитывают любовь и заботу о родной стране еще с молока матери. Именно к таким патриотам и принадлежит храбрый военнослужащий Евгений", - говорится в сообщении.

Несмотря на юный возраст, Евгений Дудник не колеблясь решил вступить в ряды украинской армии и стать на защиту Родины. Так 20-летний боец попал в одну из бригад которая сейчас выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил.

Быстро освоив военную профессию и приобретя необходимые умений и навыков, сейчас Евгений бок о бок с такими же как и он воинами, защищает на Мариупольском направлении целостность нашего государства.

"Мама, конечно, была против моей безумной идеи подписать контракт на военную службу, очень волновалась за меня, а отец с гордостью пожал руку и благословил", - говорит солдат.

Парень убежден, что сила воина в мужества и выдержке, способности в лютый мороз или безумную жару стоять на позициях и защищать свой народ.

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