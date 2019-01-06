РУС. | УКР.

воскресенье, 6 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 января

16:16
В Черное море заходит мощный военный корабль США: фото
16:10
Звезда мирового футбола оскорбил фанатов в ответ на критику за поедание "золотого мяса": опубликовано видео
16:01
ЧП с пассажирским самолетом во Львове: появились новые подробности и фото
15:33
Полиция сделала важное заявление по смертельному взрыву в Мариуполе: новые фото
15:23
Ляшко предложил назвать улицы Киева именами Филарета и Варфоломея
15:22
Стало известно о горе в семье Сергея Жадана
15:21
​УПЦ (МП) уволила ряд священников, обвинив их в расколе
15:05
Опубликованы впечатляющие фото первого в 2019 году солнечного затмения
14:50
90-летнего американского спортсмена лишили мирового рекорда из-за допинга
14:41
В Украине пояснили, зачем оккупантам железная дорога на Керченском мосту
14:22
В Николаеве дерзкие грабители устроили стрельбу: опубликованы фото
14:20
От рэкета до бомжевания в Азии: в сети нашли известного украинского футболиста
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​УПЦ (МП) уволила ряд священников, обвинив их в расколе

воскресенье, 06 января 2019, 15:21

В Днепропетровской области трем священникам УПЦ (МП) - настоятелю и клирикам Свято-Покровского храма с. Рубановское Васильковского района - запретили служение за "уклонение в раскол".

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской епархии УПЦ (МП).

"Приказом Управляющего Днепропетровской епархией Украинской Православной Церкви митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея настоятель и клирики Свято-Покровского храма с. Рубановское Васильковского района Днепропетровской области: протоиерей Василий Пышный, священник Владимир Деревянко и священник Павел Тепин, на основании 10, 11 и 39-го правила святых Апостолов, 2-го правила Антиохийского Собора, за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя... освобождаются от должности настоятеля и клириков ... и запрещаются в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ была обнародована информация о переходе этого храма к поместной Православной церкви Украины. Указывал на это и ресурс РИСУ, обозначив его на карте переходов в ПЦУ от УПЦ МП еще 15 декабря 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", 5 января в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: