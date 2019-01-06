​УПЦ (МП) уволила ряд священников, обвинив их в расколе

В Днепропетровской области трем священникам УПЦ (МП) - настоятелю и клирикам Свято-Покровского храма с. Рубановское Васильковского района - запретили служение за "уклонение в раскол".

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской епархии УПЦ (МП).

"Приказом Управляющего Днепропетровской епархией Украинской Православной Церкви митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея настоятель и клирики Свято-Покровского храма с. Рубановское Васильковского района Днепропетровской области: протоиерей Василий Пышный, священник Владимир Деревянко и священник Павел Тепин, на основании 10, 11 и 39-го правила святых Апостолов, 2-го правила Антиохийского Собора, за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя... освобождаются от должности настоятеля и клириков ... и запрещаются в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ была обнародована информация о переходе этого храма к поместной Православной церкви Украины. Указывал на это и ресурс РИСУ, обозначив его на карте переходов в ПЦУ от УПЦ МП еще 15 декабря 2018 года.

Как сообщал "Апостроф", 5 января в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.