В Стамбуле проходит церемония подписания томоса для Украины: онлайн-трансляция

В Стамбуле 5 января состоится церемония подписания томоса для Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

Прямую трансляцию ведет Радио Свобода.

На церемонии будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

09:21 Украинская делегация уже прибыла в Стамбул

Программой визита в Турцию 5 января предусмотрена встреча президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрей Парубий с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата и встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем.

После завершения процедуры подписания томоса прозвучат заявления Вселенского патриарха Варфоломея, митрополита Киевского и всея Украины Епифания и президента Украины Петра Порошенко.

6 января члены делегации примут участие в церемонии вручения томоса, Божественной Литургии (совместное отправление Вселенским патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием) и в Церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

Как известно, этому предшествовал Объединительный собор в Киеве, на котором украинское духовенство избрало голову вновь церкви. Вручение томоса должен завершить обретения независимости украинским православием.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что изготовленный на пергаменте Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже доставили в резиденцию Вселенского патриархата.