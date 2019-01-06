В Черное море заходит мощный военный корабль США: фото

Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море.

Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США на странице в Twitter.

Согласно информации, этот корабль может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

Также на борту корабля размещен площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Краткие технические характеристики USS FortMcHenry (LSD 43):

Водоизмещение: 16100 тонн

Длина: 186,0 метров

Ширина: 26,0 метров

Осадка: 5,0 метров

Экипаж 22 офицеров 391 моряк

Скорость: 22 узла

Десантовместимость 504 бойцов

Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38

2 × 20 мм Phalanx CIWS

6 × 12,7 мм M2 Browning

2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile

Двадцать второй морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие два-три месяца США объявят о новых санкциях против России в связи с атакой украинских кораблей в Азовском море и организуют новое поставки оружия в Украине.