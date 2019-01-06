В Николаеве дерзкие грабители устроили стрельбу: опубликованы фото

В воскресенье, 6 января, двое злоумышленников совершили разбойное нападение на зал игровых автоматов.

Об этом сообщает местный ресурс Novosti-N.

Инцидент произошел утром в жилом 9-этажном доме по адресу улица Космонавтов, 142. Там находится зал игровых автоматов, куда пришли двое неизвестных в масках.

"Угрожая пистолетом бандиты потребовали деньги. Находившийся в этот момент в зале владелец заведения попытался оказать сопротивление. Однако один из злоумышленников произвел два выстрела и ранил мужчину в ногу. После этого нападавшие забрали деньги и скрылись. По предварительной информации они уехали на автомобиле ВАЗ-2106 красного цвета", - говорится в сообщении.

На место прибыли медики и госпитализировали в больницу раненого владельца игрового зала с места происшествия. Правоохранители, которые также приехали на вызов, выясняю все детали и подробности происшествия. Открыто уголовное производство по статье 187 УК Украины - "Разбой".

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