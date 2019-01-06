РУС. | УКР.

воскресенье, 6 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 января

01:37
В Одессе с середины декабря ищут пропавшую 20-летнюю девушку: фото
00:24
Появились исторические видео посадки и работы зонда на обратной стороне Луны

5 января

23:47
В Черкассах поймали бедного вора, прятавшего во рту кольцо с бриллиантом: видео
23:32
Рождество 2019: традиции, обряды и приметы в Святвечер
22:50
Под Днепром детская футбольная команда попала в серьезное ДТП: опубликованы фото
22:20
Как празднуют Рождество украинские полярники: фото
21:51
Во Франции возобновились активные протесты: опубликованы видео
21:20
"Генерал-бухло" побеждает: в сети показали фото умершего на Донбассе боевика
21:06
Известный украинский футболист засветился в аэропорту перед громким трансфером: фото и видео
20:47
На Донбассе возле пунктов пропуска умерло двое людей: обвиняют боевиков
20:21
Экс-игрок "Шахтера" забил эффектный дебютный гол в Англии: опубликовано видео
20:17
Землю накроет первое в году затмение: что нельзя делать
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Одессе с середины декабря ищут пропавшую 20-летнюю девушку: фото

воскресенье, 06 января 2019, 01:37

В Одессе полиция разыскивает 20-летнюю девушку, которая пропала около трех недель назад.

Об этом сообщает ресурс Vgorode.

"Одесситов просят помочь в поисках 20-летней Дарьи Романовской. Девушка 15 декабря ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Приметы: рост 165-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы средней длины, черного цвета, нос средний, глаза карие.

Была одета в пальто зеленого цвета, брюки зеленого цвета, черные сапоги.

Всех, кто видел пропавшую, или знает ее местонахождение, просят сообщить на лини. полиции "102" или по телефонам: 095-76-05-249, (04853) 5-04-42.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Путин загнал себя в ловушку: в Крыму очень тяжелая ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: