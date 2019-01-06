В Одессе с середины декабря ищут пропавшую 20-летнюю девушку: фото

В Одессе полиция разыскивает 20-летнюю девушку, которая пропала около трех недель назад.

Об этом сообщает ресурс Vgorode.

"Одесситов просят помочь в поисках 20-летней Дарьи Романовской. Девушка 15 декабря ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Приметы: рост 165-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы средней длины, черного цвета, нос средний, глаза карие.

Была одета в пальто зеленого цвета, брюки зеленого цвета, черные сапоги.

Всех, кто видел пропавшую, или знает ее местонахождение, просят сообщить на лини. полиции "102" или по телефонам: 095-76-05-249, (04853) 5-04-42.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.