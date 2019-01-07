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​Бойцы ВСУ добыли у боевиков военный трофей: опубликованы фото

понедельник, 07 января 2019, 09:55

В сети появилась информация, что бойцы ВСУ украли у боевиков станковый гранатомет (АГС).

Об этом написал в Facebook блогер под ником Александр Гром.

"Говорят, что сегодня ночью один АГС, который принадлежал оккупантам, тихонько покинул расположение и перешел на сторону одного из украинских подразделений)) Но это не точно))", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в зоне военного конфликта на Донбассе ликвидировали еще одного боевика по кличке "Томас".

Ранее сообщалось, что украинские военные "порадовали" боевиков на Донбассе. Напомним также, что в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР который оказался бывшим работником МВД Украины.

Кроме того, украинские военные взяли в плен боевика ЛНР при попытке пробраться в тыл сил ООС.

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