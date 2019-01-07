Кличка "Томас": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

В зоне военного конфликта на Донбассе ликвидировали еще одного боевика по кличке "Томас".

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter, публикуя фото нового "груза 200" у боевиков ДНР.

"Томенко Дмитрий Олегович "Томас" (Докучаевск, 30/10/93) умер в Алчевске от отравления неизвестным веществом ~03/01/19", - пишет блогер.

При этом, боевики сообщили, что Томенко погиб от пули снайпера.

"Да, все так и было: подлая пуля снайпера из-под Докучаевска прилетела в Алчевск и отравила юного члена роа неизвестным СДЯВ", - высмеял блогер очередной фейк боевиков.

Стоит отметить, что ликвидированный боевик входил в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные "порадовали" боевиков на Донбассе.