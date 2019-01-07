​Спокойной жизни не будет: в Украине пояснили, что делает Россию серьезной угрозой для мира

Крым стал военной угрозой не только для Украины, полуостров стал фундаментом для агрессии России во всем мире.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

"Мы видим и знаем, что в Северном Крыму появляются целые новые кварталы жилья для российских военных, там разворачиваются большие воинские части. Мы считаем, что настоящая оценка сейчас очень важна, ведь Крым стал военной угрозой не только для Украины, но и для Молдовы, Румынии, Болгарии, Грузии. Какие военные действия не происходили бы, они будут опираться на фундамент Крыма", - заявил он.

На вопрос, чего можно ожидать от России эксперт ответил неоднозначно.

"Как показывает практика, чего угодно. Приближаются предвыборные кампании. В южных регионах страны достаточно почвы для провокаций, беспорядков или переодеваний. Мы уже имеем такой опыт. А теперь представим такую ситуацию, и, думаю, все понимают, что Россия почти полностью доминирует в Азовском и Черном морях. И она не была бы Россией, если бы не использовала это", - убежден эксперт.

Он также считает, что Путин не собирается останавливаться в своей агрессии.

"Да, пока там путинский режим, она останавливаться не будет. Можно сказать больше: Россия превратилась в главную угрозу всему цивилизованному миру. Я всегда говорю: не надо даже брать в расчет ядерное оружие, потому что если до него дойдет, то любые расчеты уже будут не нужны. Да, Путин использует ядерные страшилки, но все это уже было, просто в исполнении товарища Хрущева во время Карибского кризиса. Надо понимать, что это рассчитано не на войну, а на сферу массовых коммуникаций. Это средство давления на население, народы и страны.

Главное, что после грузинской войны Россия стала сильнее в обычных вооружениях. Мы видим, что ракета "Калибр" летает на 2600 км и имеет несколько скоростей звука, даже у США нет такой ракеты, а у России она есть", - заметил Клименко.

По его словам, РФ имеет преимущество в вооружении.

"Конечно, и они же не только его испытывают. На Донбассе также испытывают очень много образцов новых средств – радиоэлектронной борьбы, локаторов, танки. Все это оружие поля боя. Мне кажется, что россияне смеются, когда наши друзья из НАТО говорят о размещении еще одного батальона в одной из прибалтийских стран, в Польше и еще где-то, потому что с этой точки зрения Россия преобладает всех. Недаром же смеются, что у "ДНР" больше танков, чем в Германии.

Россия и дальше будет говорить о страшном ядерном оружии, а сама усиливать обычные вооружения. Пока существует путинский режим, спокойной жизни в Черноморском регионе не будет. И, к сожалению, Крым будет в центре всех возможных военных операций", - подытожил Клименко.

Подробнее о том, как Крым превратился в центр управления дальнейшей агрессии России, читайте в материале "Апострофа": В Крыму русских военных вдвое больше, чем утверждает наша разведка – Андрей Клименко.