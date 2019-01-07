Свежих могил все больше: опубликованы фото кладбища боевиков на Донбассе

В оккупированном боевиками Алчевске (Луганская область) продолжает расти количество свежих могил местных боевиков, воюющих в "бригаде Призрак".

Об этом сообщает Информатор.

Так, на городском кладбище стало больше захоронений в секторе, где хоронят местных боевиков.

"Там много новых одинаковых крестов, на каждом символика «Призрака», флажки разные натыканы, ленты эти "георгиевские"… За прошлый год добавилось много новых могил. Что интересно, что убийцам и коллаборантам выделили самый престижный сектор в центре кладбища у входа. Мозговой тут же лежит, говорят, его могилку уже не раз оскверняли", — пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть шокировало видео кладбища боевиков под Горловкой. На кадрах видны однотипные надгробия с именами ликвидированных боевиков. Года захоронения части из них – 2014-2015.