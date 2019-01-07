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В России полиция на глазах у детей устроила расправу над циркачами: видео и реакция сети

понедельник, 07 января 2019, 01:34

В Уфе (Россия) правоохранители устроили расправу над артистами цирка из-за несоблюдения норм безопасности.

Об этом сообщают росСМИ.

Во время одного из выступлений цирка-шапито полиция заблокировала вход. Как отмечают, Ранее сотрудники прокуратуры через суд добились закрытия заведения, где не соблюдались нормы пожарной безопасности. Однако цирк не закрылся и артисты продолжили свою деятельность.

"Такого в прямом смысле захватывающего шоу никто из зрителей этого цирка явно не ожидал. А вот артисты к визиту судебных приставов, скорее всего, были готовы, потому и не удивились, спокойно продолжали выступления. Они-то уверены: здесь всё соответствует нормам пожарной безопасности, и никакие запреты им не по чем", - говорится в сообщении.

Правоохранители пытались разными методами остановить выступление - объявляли в громкоговоритель, выключали музыку и свет.

"Все диалоги с представителями власти перешли на повышенной тон. Работники цирка в итоге обвинили судебных приставов в превышении должностных полномочий", - пишут российские СМИ.

Некоторые зрители поспешили покинуть представление, но некоторые решили остаться и посмотреть на действия правоохранителей, другие даже решили поучаствовать.

"Но у руководства шапито впереди еще много выступлений — правда, не на арене, а в зале заседаний. Ведь прокурорам пришлось через суд добиваться приостановления работы цирка в связи с реальной угрозой для посетителей. Сотрудники надзорного ведомства и МЧС провели проверку на соблюдение норм пожарной безопасности: результат - не утешительный", -говорится в сообщении.

Директор цирка Аллахверди Исрафилов стал фигурантом уголовного дела.За неисполнение решения суда ему может грозить до двух лет реального срока лишения свободы.

"И не исключено, что в ближайшее время руководителем небезопасного цирка заинтересуется еще и следственный комитет", - пишут в СМИ - "Сегодня еще за пару часов до начала представления судебные приставы вышли на дежурство и перегородили вход в шапито автомобилями. Очевидно, не доверяют сотрудникам цирка и не исключают, что те, несмотря на запрет, могут снова открыть двери и устроить шоу. Но до следующего судебного заседания выступлений артистов быть не должно".

Пользователи в сети прокомментировали происходящее в цирке.

Как сообщал "Апостроф", 28 октября в Краснодарском крае России на представлении в передвижном цирке-шапито "Мондиаль" львица напала на четырехлетнюю девочку.

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